***IHLAS* *AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.02.2021 09:06
***IHLAS******AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/02/2021) AKYHO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909243
BIST
12:111.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,03
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:117,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:118,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:11410,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,76
|Açılış
|: 410,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:09
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.288.458
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|41.658.156
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|50.377.771
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.444.440
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.638.377
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,50
|568.994.384
|% 0,59
|
|SASA
|33,24
|518.940.281
|% 6,20
|
|DOHOL
|3,59
|406.298.603
|% -2,18
|
|KOZAA
|18,35
|392.325.501
|% 2,00
|
|GARAN
|9,99
|388.688.782
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,56
|293.093.146
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|406.298.603
|% -2,18
|
|IHLGM
|1,39
|121.503.267
|% -2,11
|
|TSKB
|1,76
|151.416.879
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,44
|114.587.927
|% 0,00
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0295
|7,0337
|% 0,11
|
|Euro
|8,5115
|8,5171
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6569
|9,7053
|% -0,21
|
|Frank
|7,8502
|7,8974
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8680
|1,8774
|% 0,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,62
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-20,13
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,07
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-0,61
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:19PRZMA
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 471 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 9, 236.00 milyon TL de
-
12:18AYCES
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 451 adet işlem
-
12:15PRZMA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 778 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL