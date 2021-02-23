***IHLAS* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.02.2021 09:22
***IHLAS******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKYHO, IHLAS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911569
BIST
10:311.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:317,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:318,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:31409,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,12
|Açılış
|: 409,35
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KRGYO
|7,71
|24.788.758
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.580.486
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|453.166.330
|% -9,97
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|36,32
|457.216.555
|% -9,97
|
|KOZAL
|139,30
|293.368.763
|% 0,58
|
|KARSN
|5,53
|265.312.319
|% -0,90
|
|GARAN
|9,35
|212.906.229
|% 1,52
|
|THYAO
|12,63
|208.300.563
|% -0,08
|
|IHLAS
|1,06
|52.725.994
|% -2,75
|
|KARSN
|5,53
|265.312.319
|% -0,90
|
|ODAS
|4,10
|146.209.873
|% -0,49
|
|VAKBN
|4,57
|140.928.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|212.906.229
|% 1,52
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0190
|7,0216
|% 0,01
|
|Euro
|8,5485
|8,5544
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,8670
|9,9165
|% 0,30
|
|Frank
|7,8201
|7,8672
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,23
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,51
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,80
|