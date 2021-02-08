***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.02.2021 09:07
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/02/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908050
BIST
10:431.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.533
10:437,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:438,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:43412,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,55
|Açılış
|: 412,50
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,84
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:43
|YKGYO
|5,94
|10.096.244
|% 10,00
|
|KRTEK
|12,59
|7.659.851
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.183.153
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|12.186.027
|% 9,96
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,76
|74.115.548
|% -8,38
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,70
|703.966.741
|% 3,38
|
|DOHOL
|4,04
|380.052.971
|% 0,50
|
|GARAN
|9,79
|296.981.227
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,47
|197.497.375
|% 0,82
|
|KARTN
|91,80
|190.809.617
|% 6,87
|
|DOHOL
|4,04
|380.052.971
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,47
|197.497.375
|% 0,82
|
|GSDHO
|2,75
|174.687.723
|% 3,00
|
|KLGYO
|2,83
|155.960.554
|% 3,28
|
|IHLAS
|1,09
|52.056.581
|% -3,69
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0680
|7,0712
|% 0,21
|
|Euro
|8,5140
|8,5199
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6711
|9,7196
|% 0,06
|
|Frank
|7,8196
|7,8667
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8768
|1,8863
|% 0,07
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|5,53
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|0,33
|