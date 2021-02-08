***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.02.2021 09:10
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E % 89.77732 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,132 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908052
BIST
11:541.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:547,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:548,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:54411,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 411,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:54
|YKGYO
|5,94
|10.538.608
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.483.671
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.510.485
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|IDEAS
|21,50
|8.527.672
|% -9,66
|
|SAMAT
|7,79
|130.477.016
|% -8,03
|
|KOZAL
|131,00
|1.062.175.599
|% 2,83
|
|DOHOL
|3,98
|707.962.239
|% -1,00
|
|ODAS
|4,25
|555.345.226
|% 2,91
|
|GARAN
|9,76
|470.659.411
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,33
|411.161.988
|% 4,34
|
|DOHOL
|3,98
|707.962.239
|% -1,00
|
|ODAS
|4,25
|555.345.226
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,49
|324.973.036
|% 1,63
|
|ISFIN
|4,33
|411.161.988
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,74
|238.456.161
|% 2,62
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0702
|7,0733
|% 0,24
|
|Euro
|8,5102
|8,5153
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6751
|9,7236
|% 0,10
|
|Frank
|7,8268
|7,8740
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,32
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,59
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:06SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 880 adet işlem
-
12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 82 artarak (% 0.36 ) 1, 623
-
12:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, EKGYO
-
12:04XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
-
12:04ETYAT
Yüzde 9.72 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 910 adet işlem