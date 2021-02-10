***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.02.2021 09:23
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/02/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908774
BIST
10:371.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:377,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:378,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:37419,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,54
|Açılış
|: 419,78
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ERBOS
|66,55
|20.569.737
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|3.906.668
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|RODRG
|23,10
|1.519.144
|% -9,55
|
|DZGYO
|6,05
|10.696.204
|% -4,72
|
|KOZAL
|137,70
|299.095.927
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,64
|260.998.788
|% 1,54
|
|GSDHO
|2,82
|199.735.130
|% 6,02
|
|PETKM
|5,32
|192.594.101
|% 0,57
|
|ODAS
|4,18
|156.787.169
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,64
|260.998.788
|% 1,54
|
|GSDHO
|2,82
|199.735.130
|% 6,02
|
|ODAS
|4,18
|156.787.169
|% 0,97
|
|PETKM
|5,32
|192.594.101
|% 0,57
|
|DOHOL
|3,60
|108.036.313
|% 1,69
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0649
|7,0688
|% 0,00
|
|Euro
|8,5726
|8,5791
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7474
|9,7963
|% 0,12
|
|Frank
|7,9062
|7,9539
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8801
|1,8895
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,11
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,05
|
|B. Petrol
|61,07
|61,07
|-0,15
|