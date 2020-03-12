***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:56
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827494
BIST
15:4495.844
En Yüksek
|Değişim
|: -5,07%
|| -5.121,93
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:446,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,2560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:447,0183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:44324,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,94
|Açılış
|: 324,72
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.516
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.460.096
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|210.241.950
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.756.617
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.208.905
|% 19,83
|
|HUBVC
|16,00
|55.398.962
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.671.327
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.030.317
|% -19,99
|
|RYSAS
|4,56
|42.936.297
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.877
|% -19,81
|
|ASELS
|24,90
|677.227.892
|% -4,82
|
|THYAO
|8,85
|452.730.769
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|277.330.093
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|272.168.841
|% -6,89
|
|MGROS
|21,32
|251.350.433
|% -7,22
|
|IHLGM
|0,96
|139.221.606
|% -14,29
|
|ODAS
|1,38
|155.747.003
|% -14,29
|
|KARSN
|1,39
|111.557.262
|% -9,74
|
|CEMAS
|0,77
|63.526.448
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|91.067.072
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9024
|7,9420
|% -0,47
|
|Frank
|6,6280
|6,6679
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6621
|1,6704
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-23,54
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-34,89
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-16,87
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,44
|
|Gümüş.Ons
|16,08
|16,11
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|