***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:01
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893152
BIST
12:381.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:387,8428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:389,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:38464,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,89
|Açılış
|: 464,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:36
|INTEM
|22,66
|2.447.643
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|293.753.074
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|293.753.074
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|18,00
|64.955.221
|% -8,44
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|IZMDC
|13,09
|22.296.968
|% -6,70
|
|GARAN
|9,70
|905.578.750
|% 0,41
|
|PETKM
|4,92
|752.513.003
|% 1,44
|
|HALKB
|5,55
|696.090.168
|% 3,74
|
|ODAS
|3,94
|687.164.563
|% -1,75
|
|KRDMD
|5,34
|606.460.505
|% -1,66
|
|ODAS
|3,94
|687.164.563
|% -1,75
|
|PETKM
|4,92
|752.513.003
|% 1,44
|
|IHLAS
|1,33
|181.813.093
|% -4,32
|
|HALKB
|5,55
|696.090.168
|% 3,74
|
|KRDMD
|5,34
|606.460.505
|% -1,66
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8373
|7,8428
|% -0,10
|
|Euro
|9,5312
|9,5366
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3853
|10,4374
|% -0,47
|
|Frank
|8,8132
|8,8662
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0824
|2,0928
|% -0,22
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|16,95
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|18,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|13,07
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|6,33
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,14
|50,14
|-0,15
|