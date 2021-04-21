***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:41
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930166
BIST
16:291.326
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -39,36
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.326
16:298,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0917
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:299,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0943
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:29469,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,58
|Açılış
|: 469,26
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.737.598
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.220.831
|% 9,52
|
|ISKPL
|28,26
|32.153.014
|% -10,00
|
|ESEN
|27,90
|22.112.744
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|18.215.247
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.377.116
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.620.768
|% -10,00
|
|EREGL
|18,12
|916.376.489
|% -0,60
|
|PETKM
|6,39
|892.456.444
|% -2,74
|
|GARAN
|6,94
|838.654.732
|% -2,12
|
|KRDMD
|6,95
|529.666.223
|% -3,47
|
|THYAO
|10,78
|446.240.928
|% -3,41
|
|YKBNK
|2,05
|347.575.512
|% -3,30
|
|PETKM
|6,39
|892.456.444
|% -2,74
|
|GARAN
|6,94
|838.654.732
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,81
|170.255.644
|% -1,63
|
|ODAS
|2,45
|223.902.196
|% -9,93
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1946
|8,1989
|% 1,13
|
|Euro
|9,8555
|9,8632
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,3299
|11,3867
|% 0,53
|
|Frank
|8,8689
|8,9223
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1748
|2,1857
|% 0,89
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|10,10
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,43
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,10
|
|B. Petrol
|65,26
|65,26
|-1,31
|