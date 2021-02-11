***IHLAS* *DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.02.2021 09:08
***IHLAS******DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOHOL, IHLAS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909011
BIST
10:241.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
10:247,0551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
10:248,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
10:24417,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 417,40
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:24
|YESIL
|220,20
|13.456.022
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|11.361.938
|% -9,99
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|ULAS
|4,35
|416.283
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,59
|213.302.896
|% -1,52
|
|PETKM
|5,18
|203.088.485
|% 1,17
|
|KOZAL
|135,20
|202.791.478
|% -1,17
|
|ESEN
|40,08
|148.568.120
|% 4,81
|
|GARAN
|10,06
|144.568.121
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,59
|213.302.896
|% -1,52
|
|PETKM
|5,18
|203.088.485
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,52
|86.435.037
|% 0,28
|
|YYAPI
|2,48
|52.531.926
|% 3,77
|
|GSDHO
|2,71
|56.691.776
|% -1,09
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0531
|7,0551
|% -0,04
|
|Euro
|8,5666
|8,5747
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7338
|9,7826
|% 0,06
|
|Frank
|7,8908
|7,9383
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8738
|1,8831
|% -0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-1,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,03
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|-0,28
|