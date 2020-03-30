***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 14:53
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugün (30.03.2020) yapılan toplantısında
Denetim Komitesinin 27.03.2020 tarih 2020/02 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim işlemleri ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833252
BIST
17:3288.025
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335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.264.581
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.217.040
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.995.432
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.534.257
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.423.128
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.011.450
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.342
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.014.350
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.259.327
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.084.392
|% -9,93
|
|THYAO
|8,70
|713.425.104
|% -1,81
|
|ASELS
|23,20
|604.802.267
|% 0,35
|
|GARAN
|8,00
|535.665.929
|% 1,52
|
|PGSUS
|31,10
|488.259.327
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|375.249.217
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|171.739.680
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,05
|303.615.063
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,48
|60.402.360
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,83
|254.596.802
|% 9,27
|
|YKBNK
|1,88
|175.087.798
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1374
|8,1782
|% 1,70
|
|Frank
|6,8429
|6,8842
|% 1,26
|
|Riyal
|1,7461
|1,7549
|% 2,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
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