***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2020 14:11
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2020
Tescil Tarihi
04.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 20.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864523
BIST
16:591.085
En Yüksek
|Değişim
|: -3,69%
|| -41,59
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.085
16:596,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
16:598,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
16:59442,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,93
|Açılış
|: 443,12
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|43.710.183
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|97.373.004
|% 10,00
|
|RTALB
|41,20
|113.043.064
|% 9,98
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|BURCE
|34,46
|16.018.810
|% 9,96
|
|KONYA
|423,90
|141.968.910
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|NIBAS
|14,41
|17.086.796
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|1.266.866.488
|% -3,13
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,12
|1.177.165.533
|% -5,36
|
|THYAO
|10,80
|1.015.587.645
|% 1,03
|
|BIMAS
|66,45
|598.509.879
|% -7,00
|
|EKGYO
|2,12
|1.177.165.533
|% -5,36
|
|ISGYO
|2,02
|451.237.365
|% 0,00
|
|TSKB
|1,12
|228.927.825
|% -0,88
|
|HLGYO
|2,43
|500.251.780
|% -3,19
|
|GARAN
|6,80
|1.266.866.488
|% -3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0315
|9,0767
|% -0,31
|
|Frank
|7,5659
|7,6115
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|3,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,20
|
|Tam
|2.993
|3.025
|-11,50
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,60
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,83
|43,83
|-0,32
|
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