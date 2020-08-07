***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.08.2020 16:53
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 20.07.2020 04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2020
Tescil Tarihi
04.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.08.2020 - 10133
Açıklamalar
Şirketimizin, 20.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı 04.08.2020 tarihinde tescil edilerek, 07.08.2020 tarih ve 10133 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866659
BIST
17:291.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.050
En Düşük
985
17:297,2080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
17:298,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1118
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
17:29469,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -9,45
|Açılış
|: 469,98
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.557.086
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|21.532.111
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|JANTS
|98,00
|8.260.721
|% 9,99
|
|MRSHL
|117,80
|54.476.255
|% 9,99
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,86
|2.659.998.619
|% -1,59
|
|ASELS
|16,19
|1.522.299.136
|% 6,02
|
|GARAN
|6,49
|1.333.798.768
|% 0,31
|
|SISE
|5,98
|1.191.881.569
|% 4,00
|
|GUSGR
|5,25
|867.094.824
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,86
|2.659.998.619
|% -1,59
|
|KRDMD
|2,56
|590.056.981
|% -1,16
|
|TSKB
|1,05
|226.588.202
|% 0,96
|
|ODAS
|2,18
|447.818.690
|% 2,83
|
|GARAN
|6,49
|1.333.798.768
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3462
|9,3931
|% -1,28
|
|Frank
|7,8377
|7,8849
|% -0,92
|
|Riyal
|1,9154
|1,9250
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-29,40
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-10,07
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.194
|-150,30
|
|Tam
|3.174
|3.373
|-87,60
|
|Yarım
|1.541
|1.650
|-26,90
|
|Çeyrek
|773
|825
|-18,50
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,34
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|-0,58
|