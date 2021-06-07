***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2021 14:58
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021-31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2021
Tescil Tarihi
07.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.06.2021 - 10343
Açıklamalar
Şirketimizin, 31.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (07.06.2021) tescil edilerek, 07.06.2021 tarih ve 10343 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940623
BIST
17:471.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,45
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:478,6250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4710,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0294
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:47524,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 524,87
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ATATP
|29,04
|10.464.361
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.987.742
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.844.706
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.091.928
|% -10,00
|
|YESIL
|71,00
|19.693.443
|% -7,79
|
|PKENT
|2.493,90
|2.207.284
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,15
|15.269.855
|% -6,70
|
|GARAN
|8,27
|1.317.566.604
|% 2,10
|
|THYAO
|14,31
|1.259.486.597
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,50
|713.035.513
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,79
|558.788.312
|% 0,52
|
|SISE
|8,20
|538.160.513
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,98
|368.055.784
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|390.807.775
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.317.566.604
|% 2,10
|
|BOBET
|4,04
|445.995.825
|% -4,49
|
|THYAO
|14,31
|1.259.486.597
|% 1,92
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6228
|8,6250
|% -0,48
|
|Euro
|10,5130
|10,5207
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1989
|12,2601
|% -0,29
|
|Frank
|9,5746
|9,6322
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% -0,44
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,06
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|
Seans Raporu
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17:59HUBVC
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