***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 6.(Sermaye) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 24.03.2021 tarihinde tescil edilmiş, 24.03.2021 tarih ve 10294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/03/2021 24/03/2021 10294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920198BIST