***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
24.03.2021 16:48
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6.(Sermaye) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 24.03.2021 tarihinde tescil edilmiş, 24.03.2021 tarih ve 10294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/03/2021 24/03/2021 10294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920198
BIST
17:011.413
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 35,86
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:017,9150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:019,4129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0485
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:01439,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,14
|Açılış
|: 439,79
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PEKGY
|2,20
|57.936.753
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.457.796
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.041.126
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,66
|442.630.468
|% -3,17
|
|EMKEL
|2,61
|8.543.493
|% -1,51
|
|BJKAS
|5,86
|243.601.418
|% -1,35
|
|AVHOL
|8,94
|7.627.926
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,25
|6.222.925.075
|% 0,83
|
|SASA
|48,00
|1.324.179.019
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|829.761.437
|% 3,90
|
|AKBNK
|4,95
|803.611.273
|% 3,13
|
|SISE
|7,30
|803.506.719
|% 3,25
|
|GARAN
|7,25
|6.222.925.075
|% 0,83
|
|TSKB
|1,46
|324.148.990
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,26
|501.398.348
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,20
|226.519.268
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|314.989.030
|% 3,24
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9118
|7,9150
|% -0,31
|
|Euro
|9,3875
|9,4129
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,8015
|10,8557
|% -0,79
|
|Frank
|8,4082
|8,4588
|% -0,70
|
|Riyal
|2,1017
|2,1123
|% -0,43
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,90
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|19,00
|
|Tam
|2.909
|2.984
|20,16
|
|Yarım
|1.406
|1.444
|9,75
|
|Çeyrek
|705
|722
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|1,93
|