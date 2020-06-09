***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 366.617.415 180.219.788Satışların Maliyeti15 -314.964.274 -143.400.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.653.141 36.819.545BRÜT KAR (ZARAR)51.653.141 36.819.545Genel Yönetim Giderleri15 -41.044.062 -30.476.240Pazarlama Giderleri15 -6.407.532 -5.907.372Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -529.916 -392.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 21.662.073 40.964.935Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -17.001.067 -12.576.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.332.637 28.431.140Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler242.290 171.158Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-54.154 -34.288Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021 711.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.518.752 29.279.403Finansman Gelirleri18 2.940.324 2.506.029Finansman Giderleri17 -27.855.876 -25.719.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.396.800 6.065.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -1.234.318 -2.567.845Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.153.893 -1.558.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 919.575 -1.009.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.631.118 3.497.980DÖNEM KARI (ZARARI)20 -17.631.118 3.497.980Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 -1.425.713 2.221.298Ana Ortaklık Payları20 -16.205.405 1.276.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,02230000 0,00440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.431.477 53.223.350Dönem Karı (Zararı)20 -17.631.118 3.497.980Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.848.056 16.786.227Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.483.544 3.229.598Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-484.619 -9.382.588Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -389.621 -9.240.328Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -94.998 -142.260Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.803.346 5.311.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.961.184 4.977.268Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-306.351 374.641Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler148.513 -40.506Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.464.587 15.905.832Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -909.816 -1.537.731Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 15.374.403 17.443.563Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 -711.393İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.021 -711.393Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.234.318 2.567.845Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler517.245Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-172.386 -134.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler86.933.203 35.799.254Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.043.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.261.010 42.723.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.847.673 149.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.108.683 42.574.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.578.421 -2.679.605İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.578.421 -2.679.605Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler123.943.860 -5.331.771Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)98.848.242 5.776.567Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.017.149 368.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)591.607 -2.695.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-45.608.756 3.064.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.303.392 3.947.837Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.447.066 -915.318İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-100.064 246.143İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.547.130 -1.161.461Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-61.416.378 -2.871.090İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.292.536 -5.220.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.934.039 -1.773.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.358.497 -3.447.032Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.150.141 56.083.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -1.607.777 -2.639.748Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.110.887 -220.363YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-119.707.140 -45.833.861Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri15.936.000Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-20.000.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-39.823.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri349.096 242.478Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri349.096 242.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.812.236 -5.400.150Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.637.861 -4.657.460Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.174.375 -742.690Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.733Verilen Nakit Avans ve Borçlar-110.180.000 -879.208FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.411.433 -2.847.539Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.725.519 4.481.435Ödenen Faiz-19.139.110 -8.749.668Alınan Faiz825.024 1.420.694YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.864.230 4.541.950NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.864.230 4.541.950DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 45.748.985 38.017.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.884.755 42.559.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.961.362 45.748.985Finansal Yatırımlar12.043.863Ticari Alacaklar980.444.496 919.530.623İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 11.936.823 14.784.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 968.507.673 904.746.086Diğer Alacaklar8.740.974 9.427.418Stoklar8 662.381.889 786.230.751Peşin Ödenmiş Giderler12 261.089.780 258.575.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.769.825 1.262.972Diğer Dönen Varlıklar13 56.082.730 51.655.544ARA TOPLAM2.022.514.919 2.072.431.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.022.514.919 2.072.431.825DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 70.890.113 125.153.355Diğer Alacaklar6.734.269 4.469.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller222.910.688 222.910.688Maddi Duran Varlıklar9 266.730.131 266.823.455Kullanım Hakkı Varlıkları40.792.528 32.604.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.576.662 19.367.217Şerefiye938.274 938.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.638.388 18.428.943Peşin Ödenmiş Giderler12 257.176.192 248.358.682Ertelenmiş Vergi Varlığı19 58.435.601 57.973.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR945.246.184 977.662.663TOPLAM VARLIKLAR2.967.761.103 3.050.094.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 137.357.120 108.286.377Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 102.963.518 118.236.574Ticari Borçlar237.672.903 282.690.052İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 2.792.947 2.201.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 234.879.956 280.488.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 29.276.360 25.972.968Diğer Borçlar12.946.496 8.700.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 623.819 723.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.322.677 7.977.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 300.437.713 416.706.570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 2.150.040 2.107.034Kısa Vadeli Karşılıklar10-11 18.497.265 16.963.065Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 24.488.803 30.253.333ARA TOPLAM865.790.218 1.009.916.933TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER865.790.218 1.009.916.933UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 242.004.085 210.049.497Diğer Borçlar2.765.998 2.564.468Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 517.446.099 462.593.620Uzun Vadeli Karşılıklar64.959.895 63.499.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 63.779.574 62.440.694Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.180.321 1.059.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 52.533.957 52.950.887Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.506.380 6.230.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER881.216.414 797.888.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.747.006.632 1.807.805.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar439.331.593 453.737.406Ödenmiş Sermaye790.400.000 790.400.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.868.410 8.802.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.800.724 82.733.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.800.724 82.733.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)87.817.142 93.298.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.016.418 -10.564.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.932.686 10.393.176Diğer Yedekler6.581.517 -3.867.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-438.046.339 -419.183.205Net Dönem Karı veya Zararı20 -16.205.405 -15.541.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar781.422.878 788.551.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.220.754.471 1.242.288.613TOPLAM KAYNAKLAR2.967.761.103 3.050.094.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Transferler-38.591.140 38.591.140Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -753.643 12.641 1.276.682 535.680 1.689.853 2.225.533Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.446 1.446 993 2.439Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.261.711 92.827.143 -7.508.636 -55.047 21.196.531 -44.598.745 -340.256.772 1.276.682 520.542.867 295.293.661 815.836.528Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Transferler-15.541.166 15.541.166Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 547.921 -16.205.405 -15.657.484 -1.812.659 -17.470.143Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış66.019 -5.481.077 -485.626 10.449.187 -3.296.832 1.251.671 -5.315.670 -4.063.999Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25.136 -25.136Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 8.868.410 87.817.142 -10.016.418 9.932.686 6.581.517 -438.046.339 -16.205.405 439.331.593 781.422.878 1.220.754.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 -17.631.118 3.497.980DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar160.975 -1.272.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)160.975 -1.293.745Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21.298Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.975 -1.272.447TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.470.143 2.225.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.812.659 1.689.853Ana Ortaklık Payları-15.657.484 535.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850351BIST