***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 528.831.408 337.836.956 162.213.993 157.617.168Satışların Maliyeti15 -429.638.410 -264.822.883 -114.674.136 -121.422.640TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.192.998 73.014.073 47.539.857 36.194.528Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)99.192.998 73.014.073 47.539.857 36.194.528Genel Yönetim Giderleri15 -80.536.150 -57.539.026 -39.492.088 -27.062.786Pazarlama Giderleri15 -12.768.165 -13.406.839 -6.360.633 -7.499.467Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -753.486 -732.533 -223.570 -339.550Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 40.601.687 49.457.906 18.939.614 8.492.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -37.831.254 -27.195.595 -20.830.187 -14.618.850ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.905.630 23.597.986 -427.007 -4.833.154Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler410.797 558.628 168.507 387.470Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-54.154 -37.335 0 -3.047Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021 1.973.316 0 1.261.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.260.252 26.092.595 -258.500 -3.186.808Finansman Gelirleri18 14.080.735 6.323.012 11.140.411 3.816.983Finansman Giderleri17 -54.688.144 -63.026.059 -26.832.268 -37.306.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.347.157 -30.610.452 -15.950.357 -36.676.277Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 5.477.633 -5.962.774 6.711.951 -3.394.929Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -5.603.500 -922.876 -3.449.607 635.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 11.081.133 -5.039.898 10.161.558 -4.030.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-26.869.524 -36.573.226 -9.238.406 -40.071.206DÖNEM KARI (ZARARI)20 -26.869.524 -36.573.226 -9.238.406 -40.071.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 2.102.074 -2.590.719 3.527.787 -4.812.017Ana Ortaklık Payları20 -28.971.598 -33.982.507 -12.766.193 -35.259.189Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03400000 -0,04630000 -0,01170000 -0,05070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.323.741 54.605.823Dönem Karı (Zararı)20 -26.869.524 -36.573.226Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.625.069 57.996.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.945.631 9.763.688Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.166.629 -9.236.815Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 12.516.174 -7.900.247Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.650.455 -1.336.568Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.357.386 8.661.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.738.310 8.784.462Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.158.298 -96.345Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler460.778 -26.689Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.183.147 45.331.790Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -9.222.577 -2.269.766Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 33.405.724 47.601.556Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 -1.973.316İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.021 -1.973.316Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -5.477.633 5.962.774Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-379.726Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-172.386 -513.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.706.775 38.533.885Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.746.632Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.738.427 60.643.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.596.652 -195.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22.141.775 60.839.496Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.129.408 -343.476İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.129.408 -343.476Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler66.382.261 -16.817.339Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)86.362.230 9.358.946Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.763.805 -19.379.583İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.202.124 -2.749.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-59.965.929 -16.630.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.009.091 2.151.890Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler529.529 1.173.859İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-350.212 1.023.924İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)879.741 149.935Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-29.312.133 19.507.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.344.603 -17.761.607Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.778.743 -3.292.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-15.565.860 -14.469.528Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.462.320 59.956.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -2.460.664 -4.547.131Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.677.915 -803.743YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.663.019 -50.859.698Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri152.573.041Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-31.954.660İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-39.823.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri349.096 313.109Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri349.096 313.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.873.689 -10.543.620Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -4.968.923 -8.974.269Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.904.766 -1.569.351Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri339.669Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.630.000 -277.219Verilen Nakit Avans ve Borçlar-75.800.769 -879.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.946.537 -14.403.305Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.636.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.194.975Ödenen Faiz-55.293.852 -4.309.647Alınan Faiz3.710.842 2.101.317YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.040.223 -10.657.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.040.223 -10.657.180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 45.748.985 38.017.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 146.789.208 27.359.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 148.370.356 45.748.985Finansal Yatırımlar19.746.632 0Ticari Alacaklar950.977.498 919.530.623İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 12.193.997 14.784.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 938.783.501 904.746.086Diğer Alacaklar12.307.488 9.427.418Stoklar8 715.198.035 786.230.751Peşin Ödenmiş Giderler12 226.513.189 258.575.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.177.572 1.262.972Diğer Dönen Varlıklar13 61.519.687 51.655.544ARA TOPLAM2.135.810.457 2.072.431.825Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.135.810.457 2.072.431.825DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 56.451.879 125.153.355Diğer Alacaklar4.718.742 4.469.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 2.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller224.540.688 222.910.688Maddi Duran Varlıklar9 266.519.275 266.823.455Kullanım Hakkı Varlıkları43.486.393 32.604.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.515.104 19.367.217Şerefiye938.274 938.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.576.830 18.428.943Peşin Ödenmiş Giderler12 269.859.564 248.358.682Ertelenmiş Vergi Varlığı19 65.758.007 57.973.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR952.849.652 977.662.663TOPLAM VARLIKLAR3.088.660.109 3.050.094.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 125.102.657 108.286.377Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 67.535.438 118.236.574Ticari Borçlar224.926.247 282.690.052İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 4.403.464 2.201.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 220.522.783 280.488.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 23.963.877 25.972.968Diğer Borçlar8.917.789 8.700.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 373.671 723.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.544.118 7.977.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 292.256.433 416.706.570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.032.619 2.107.034Kısa Vadeli Karşılıklar11-12 23.552.039 16.963.065Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 22.308.731 30.253.333ARA TOPLAM793.595.830 1.009.916.933TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER793.595.830 1.009.916.933UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 279.637.014 210.049.497Diğer Borçlar2.877.168 2.564.468Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 557.731.624 462.593.620Uzun Vadeli Karşılıklar66.343.834 63.499.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 64.843.203 62.440.694Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.500.631 1.059.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 49.947.293 52.950.887Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.318.947 6.230.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER957.855.880 797.888.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.751.451.710 1.807.805.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar475.783.782 453.737.406Ödenmiş Sermaye790.400.000 790.400.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.538.360 8.802.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.653.459 82.733.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)78.653.459 82.733.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)87.748.974 93.298.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.095.515 -10.564.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.204.413 10.393.176Diğer Yedekler45.865.243 -3.867.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-426.906.095 -419.183.205Net Dönem Karı veya Zararı20 -28.971.598 -15.541.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar861.424.617 788.551.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.337.208.399 1.242.288.613TOPLAM KAYNAKLAR3.088.660.109 3.050.094.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -13.868.979 0 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068Düzeltmelerden Sonraki Tutar790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488Transferler0 0 0 0 0 0 0 -38.591.140 38.591.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 0 0 0 -1.720.719 1.254 0 0 0 -33.982.507 -35.701.972 -2.654.413 -38.356.385Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1.446 0 0 0 1.069.393 0 -1.066.941 0 3.898 9.825 13.723Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.261.711 92.827.143 -8.475.712 -66.434 22.265.924 -44.598.745 -355.192.692 -33.982.507 470.438.688 285.784.138 756.222.826Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 0 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Transferler0 0 0 0 0 0 0 -15.541.166 15.541.166 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 0 0 0 1.468.824 0 0 0 0 -28.671.598 -27.502.774 1.804.178 -25.698.596Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -1.264.031 -5.549.245 0 0 -1.235.993 49.732.913 7.865.506 0 49.549.150 71.069.232 120.618.382Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 47.230 0 -47.230 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.538.360 87.748.974 -9.095.515 0 9.204.413 45.865.243 -426.906.095 -28.971.598 475.783.782 861.424.617 1.337.208.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 -26.869.524 -36.573.226 -9.238.406 -40.071.206DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.170.928 -1.783.159 1.009.953 -510.712Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.170.928 -1.785.272 1.009.953 -491.527Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 2.113 0 -19.185Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.170.928 -1.783.159 1.009.953 -510.712TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.698.596 -38.356.385 -8.228.453 -40.581.918Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.804.178 -2.654.413 3.616.837 -4.344.266Ana Ortaklık Payları-27.502.774 -35.701.972 -11.845.290 -36.237.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870200BIST