***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 20:33
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 768.001.025 508.671.623 239.169.617 170.834.667
Satışların Maliyeti
15 -614.926.106 -403.139.509 -185.287.696 -138.316.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.074.919 105.532.114 53.881.921 32.518.041
BRÜT KAR (ZARAR)
153.074.919 105.532.114 53.881.921 32.518.041
Genel Yönetim Giderleri
15 -111.506.405 -86.451.558 -30.970.255 -28.912.532
Pazarlama Giderleri
15 -17.077.156 -18.533.443 -4.308.991 -5.126.604
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.024.872 -926.142 -271.386 -193.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 55.315.787 114.286.920 14.714.100 64.829.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -80.160.618 -35.820.958 -42.329.364 -8.625.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.378.345 78.086.933 -9.283.975 54.488.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
654.091 755.635 243.294 197.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-94.962 -98.835 -40.808 -61.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021 1.972.152 -1.164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-821.237 80.715.885 -9.081.489 54.623.290
Finansman Gelirleri
18 23.696.555 15.630.258 9.615.820 9.307.246
Finansman Giderleri
17 -91.112.550 -84.949.946 -36.424.406 -21.923.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-68.237.232 11.396.197 -35.890.075 42.006.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 6.387.242 -15.068.707 909.609 -9.105.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.114.686 -4.743.025 -4.511.186 -3.820.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 16.501.928 -10.325.682 5.420.795 -5.285.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.849.990 -3.672.510 -34.980.466 32.900.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -61.849.990 -3.672.510 -34.980.466 32.900.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 522.267 18.124.929 -1.579.807 20.715.648
Ana Ortaklık Payları
20 -62.372.257 -21.797.439 -33.400.659 12.185.068
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,07830000 -0,00460000 -0,04430000 0,04160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.366.376 85.335.265
Dönem Karı (Zararı)
20 -61.849.990 -3.672.510
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.131.780 100.677.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.405.400 14.756.663
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.445.103 -419.893
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.514.156 -815.255
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.930.947 395.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.687.681 12.280.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.188.326 12.114.533
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.612.738 94.178
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
886.617 71.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.649.221 61.872.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.466.471 -3.150.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 46.115.692 65.022.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 -1.972.152
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.021 -1.972.152
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -6.387.242 15.068.707
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
671.998 -344.008
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-342.402 -564.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.186.064 3.745.319
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.369.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.149.530 50.690.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.342.499 6.835.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.492.029 43.854.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.675.779 -5.248.331
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.173.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.675.779 -2.075.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.573.425 -37.171.809
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
50.319.163 64.140.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.994.590 -27.400.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.848 -9.197.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.912.742 -18.203.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-244.816 -546.472
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.450.938 -19.008
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-385.219 276.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.836.157 -295.624
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
117.114.806 -32.642.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.691.460 -8.057.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.921.905 18.479.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-19.769.555 -26.537.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.467.854 100.749.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.937.779 -7.598.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.163.699 -7.816.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.003.684 -140.085.212
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
152.573.041
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-31.954.660
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.159 425.912
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.159 425.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.613.901 -15.084.564
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.205.367 -11.999.779
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.408.534 -3.084.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
424.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.630.000 -384.396
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-75.934.955 -122.599.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.956.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.898.752 40.152.857
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.068.034 113.363.898
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.068.034 113.363.898
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.521.426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.181.088
Ödenen Faiz
-62.510.149 -13.696.978
Alınan Faiz
10.819.441 3.104.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.268.812 -14.597.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.268.812 -14.597.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.748.985 38.017.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 266.017.797 23.420.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 266.406.847 45.748.985
Finansal Yatırımlar
1.369.243
Ticari Alacaklar
1.069.428.319 919.530.623
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 13.448.114 14.784.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.055.980.205 904.746.086
Diğer Alacaklar
10.962.970 9.427.418
Stoklar
8 805.873.229 786.230.751
Peşin Ödenmiş Giderler
12 230.011.804 258.575.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.143.191 1.262.972
Diğer Dönen Varlıklar
13 74.697.230 51.655.544
ARA TOPLAM
2.459.892.833 2.072.431.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.459.892.833 2.072.431.825
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 48.891.033 125.153.355
Diğer Alacaklar
5.609.631 4.469.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
224.540.688 222.910.688
Maddi Duran Varlıklar
9 267.138.562 266.823.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
41.358.379 32.604.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.223.749 19.367.217
Şerefiye
938.274 938.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.285.475 18.428.943
Peşin Ödenmiş Giderler
12 302.538.202 248.358.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 69.266.799 57.973.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
981.567.043 977.662.663
TOPLAM VARLIKLAR
3.441.459.876 3.050.094.488
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 133.698.104 108.286.377
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 62.259.177 118.236.574
Ticari Borçlar
272.695.462 282.690.052
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 2.119.492 2.201.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 270.575.970 280.488.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 25.728.152 25.972.968
Diğer Borçlar
11.501.168 8.700.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 338.664 723.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.162.504 7.977.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 313.949.654 416.706.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 6.058.021 2.107.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 24.697.927 16.963.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 20.723.808 30.253.333
ARA TOPLAM
871.311.473 1.009.916.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
871.311.473 1.009.916.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 274.053.193 210.049.497
Diğer Borçlar
3.215.198 2.564.468
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 682.465.342 462.593.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.882.059 63.499.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 63.129.002 62.440.694
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.753.057 1.059.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 48.669.103 52.950.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.032.287 6.230.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.074.317.182 797.888.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.628.655 1.807.805.875
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
424.221.791 453.737.406
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.725.970 8.802.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.867.130 82.733.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.867.130 82.733.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
83.383.163 93.298.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.516.033 -10.564.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.897.337 10.393.176
Diğer Yedekler
52.659.903 -3.867.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-442.956.292 -419.183.205
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -62.372.257 -15.541.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.071.609.430 788.551.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.495.831.221 1.242.288.613
TOPLAM KAYNAKLAR
3.441.459.876 3.050.094.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488
Transferler
-38.591.140 38.591.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 599.078 -1.535.577 67.688 23.619 -21.797.439 -22.642.631 17.446.531 -5.196.100
Sermaye Arttırımı
113.162.852 113.162.852
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
253.490 1.069.393 -1.080.796 242.087 2.939.730 3.181.817
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.693.765 93.630.191 -8.290.570 19.319.598 -44.250.529 -369.160.255 -21.797.439 467.544.761 662.768.925 1.130.313.686
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613
Transferler
-15.541.166 15.541.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -4.365.811 3.048.306 -62.372.257 -63.689.762 5.545.954 -58.143.808
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
187.610 -6.307.076 6.794.660 -16.050.197 -15.375.003 206.443.037 191.068.034
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.264.031 -5.549.245 -1.235.993 49.732.913 7.865.506 49.549.150 71.069.232 120.618.382
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
47.230 -47.230
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.725.970 83.383.163 -7.516.033 2.897.337 52.659.903 -442.956.292 -62.372.257 424.221.791 1.071.609.430 1.495.831.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -61.849.990 -3.672.510 -34.980.466 32.900.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.706.182 -1.523.590 2.535.254 259.569
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
651.479 651.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.706.182 -2.246.260 2.535.254 -460.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
71.191 69.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.706.182 -1.523.590 2.535.254 259.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.143.808 -5.196.100 -32.445.212 33.160.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.545.954 17.446.531 3.741.776 20.100.944
Ana Ortaklık Payları
-63.689.762 -22.642.631 -36.186.988 13.059.341
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887572
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