***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 768.001.025 508.671.623 239.169.617 170.834.667Satışların Maliyeti15 -614.926.106 -403.139.509 -185.287.696 -138.316.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.074.919 105.532.114 53.881.921 32.518.041BRÜT KAR (ZARAR)153.074.919 105.532.114 53.881.921 32.518.041Genel Yönetim Giderleri15 -111.506.405 -86.451.558 -30.970.255 -28.912.532Pazarlama Giderleri15 -17.077.156 -18.533.443 -4.308.991 -5.126.604Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.024.872 -926.142 -271.386 -193.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 55.315.787 114.286.920 14.714.100 64.829.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -80.160.618 -35.820.958 -42.329.364 -8.625.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.378.345 78.086.933 -9.283.975 54.488.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler654.091 755.635 243.294 197.007Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-94.962 -98.835 -40.808 -61.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021 1.972.152 -1.164FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-821.237 80.715.885 -9.081.489 54.623.290Finansman Gelirleri18 23.696.555 15.630.258 9.615.820 9.307.246Finansman Giderleri17 -91.112.550 -84.949.946 -36.424.406 -21.923.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-68.237.232 11.396.197 -35.890.075 42.006.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 6.387.242 -15.068.707 909.609 -9.105.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -10.114.686 -4.743.025 -4.511.186 -3.820.149Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 16.501.928 -10.325.682 5.420.795 -5.285.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-61.849.990 -3.672.510 -34.980.466 32.900.716DÖNEM KARI (ZARARI)20 -61.849.990 -3.672.510 -34.980.466 32.900.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 522.267 18.124.929 -1.579.807 20.715.648Ana Ortaklık Payları20 -62.372.257 -21.797.439 -33.400.659 12.185.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,07830000 -0,00460000 -0,04430000 0,04160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.366.376 85.335.265Dönem Karı (Zararı)20 -61.849.990 -3.672.510Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.131.780 100.677.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.405.400 14.756.663Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.445.103 -419.893Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 6.514.156 -815.255Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.930.947 395.362Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.687.681 12.280.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.188.326 12.114.533Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.612.738 94.178Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler886.617 71.893Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.649.221 61.872.063Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -14.466.471 -3.150.436Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 46.115.692 65.022.499Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 -1.972.152İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.021 -1.972.152Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -6.387.242 15.068.707Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler671.998 -344.008Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-342.402 -564.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.186.064 3.745.319Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.369.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.149.530 50.690.016İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.342.499 6.835.167İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-81.492.029 43.854.849Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.675.779 -5.248.331İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.173.169İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.675.779 -2.075.162Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.573.425 -37.171.809Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)50.319.163 64.140.867Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.994.590 -27.400.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-81.848 -9.197.186İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.912.742 -18.203.005Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-244.816 -546.472Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.450.938 -19.008İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-385.219 276.616İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.836.157 -295.624Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)117.114.806 -32.642.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.691.460 -8.057.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.921.905 18.479.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-19.769.555 -26.537.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.467.854 100.749.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -3.937.779 -7.598.402Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.163.699 -7.816.312YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI30.003.684 -140.085.212Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri152.573.041Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-31.954.660İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-39.823.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri564.159 425.912Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri564.159 425.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.613.901 -15.084.564Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -8.205.367 -11.999.779Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.408.534 -3.084.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri424.669Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.630.000 -384.396Verilen Nakit Avans ve Borçlar-75.934.955 -122.599.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.956.089FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI181.898.752 40.152.857Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.068.034 113.363.898Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.068.034 113.363.898İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.521.426Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.181.088Ödenen Faiz-62.510.149 -13.696.978Alınan Faiz10.819.441 3.104.043YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)220.268.812 -14.597.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)220.268.812 -14.597.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 45.748.985 38.017.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 266.017.797 23.420.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 266.406.847 45.748.985Finansal Yatırımlar1.369.243Ticari Alacaklar1.069.428.319 919.530.623İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 13.448.114 14.784.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.055.980.205 904.746.086Diğer Alacaklar10.962.970 9.427.418Stoklar8 805.873.229 786.230.751Peşin Ödenmiş Giderler12 230.011.804 258.575.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.143.191 1.262.972Diğer Dönen Varlıklar13 74.697.230 51.655.544ARA TOPLAM2.459.892.833 2.072.431.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.459.892.833 2.072.431.825DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 48.891.033 125.153.355Diğer Alacaklar5.609.631 4.469.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller224.540.688 222.910.688Maddi Duran Varlıklar9 267.138.562 266.823.455Kullanım Hakkı Varlıkları41.358.379 32.604.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.223.749 19.367.217Şerefiye938.274 938.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.285.475 18.428.943Peşin Ödenmiş Giderler12 302.538.202 248.358.682Ertelenmiş Vergi Varlığı19 69.266.799 57.973.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR981.567.043 977.662.663TOPLAM VARLIKLAR3.441.459.876 3.050.094.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 133.698.104 108.286.377Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 62.259.177 118.236.574Ticari Borçlar272.695.462 282.690.052İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 2.119.492 2.201.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 270.575.970 280.488.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 25.728.152 25.972.968Diğer Borçlar11.501.168 8.700.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 338.664 723.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.162.504 7.977.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 313.949.654 416.706.570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 6.058.021 2.107.034Kısa Vadeli Karşılıklar10-11 24.697.927 16.963.065Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 20.723.808 30.253.333ARA TOPLAM871.311.473 1.009.916.933TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER871.311.473 1.009.916.933UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 274.053.193 210.049.497Diğer Borçlar3.215.198 2.564.468Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 682.465.342 462.593.620Uzun Vadeli Karşılıklar64.882.059 63.499.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 63.129.002 62.440.694Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.753.057 1.059.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 48.669.103 52.950.887Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.032.287 6.230.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.074.317.182 797.888.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.945.628.655 1.807.805.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar424.221.791 453.737.406Ödenmiş Sermaye790.400.000 790.400.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.725.970 8.802.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.867.130 82.733.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)75.867.130 82.733.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)83.383.163 93.298.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.516.033 -10.564.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.337 10.393.176Diğer Yedekler52.659.903 -3.867.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-442.956.292 -419.183.205Net Dönem Karı veya Zararı20 -62.372.257 -15.541.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.071.609.430 788.551.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.495.831.221 1.242.288.613TOPLAM KAYNAKLAR3.441.459.876 3.050.094.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068Düzeltmelerden Sonraki Tutar790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488Transferler-38.591.140 38.591.140Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 599.078 -1.535.577 67.688 23.619 -21.797.439 -22.642.631 17.446.531 -5.196.100Sermaye Arttırımı113.162.852 113.162.852Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)253.490 1.069.393 -1.080.796 242.087 2.939.730 3.181.817Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.693.765 93.630.191 -8.290.570 19.319.598 -44.250.529 -369.160.255 -21.797.439 467.544.761 662.768.925 1.130.313.686Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Transferler-15.541.166 15.541.166Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -4.365.811 3.048.306 -62.372.257 -63.689.762 5.545.954 -58.143.808Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)187.610 -6.307.076 6.794.660 -16.050.197 -15.375.003 206.443.037 191.068.034Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.264.031 -5.549.245 -1.235.993 49.732.913 7.865.506 49.549.150 71.069.232 120.618.382Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)47.230 -47.230Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.725.970 83.383.163 -7.516.033 2.897.337 52.659.903 -442.956.292 -62.372.257 424.221.791 1.071.609.430 1.495.831.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 -61.849.990 -3.672.510 -34.980.466 32.900.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.706.182 -1.523.590 2.535.254 259.569Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)651.479 651.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.706.182 -2.246.260 2.535.254 -460.988Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar71.191 69.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.706.182 -1.523.590 2.535.254 259.569TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.143.808 -5.196.100 -32.445.212 33.160.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.545.954 17.446.531 3.741.776 20.100.944Ana Ortaklık Payları-63.689.762 -22.642.631 -36.186.988 13.059.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887572BIST