***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.113.757.826 715.883.401Satışların Maliyeti29 -843.328.968 -554.831.538TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)270.428.858 161.051.863BRÜT KAR (ZARAR)270.428.858 161.051.863Genel Yönetim Giderleri29 -147.954.891 -120.985.005Pazarlama Giderleri29 -28.545.854 -25.707.725Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.189.491 -1.344.558Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 71.406.804 162.427.353Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -128.308.117 -39.170.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.837.309 136.271.622Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 20.679.273 17.434.773Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -5.054.162 -20.102.339Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -2.021 1.987.212FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.460.399 135.591.268Finansman Gelirleri33 70.103.325 16.757.387Finansman Giderleri32 -108.649.310 -115.372.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.914.414 36.975.680Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.024.902 -31.714.115Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -16.734.137 -3.836.938Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 35.759.039 -27.877.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.939.316 5.261.565DÖNEM KARI (ZARARI)31.939.316 5.261.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36 35.906.558 20.802.731Ana Ortaklık Payları36 -3.967.242 -15.541.166Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.297.627 15.500.584Dönem Karı (Zararı)36 31.939.316 5.261.565Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.410.327 132.590.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 21.408.829 16.337.191Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.919.410 -4.630.312Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 17.698.069 -18.691.438Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.283.067 549.794Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 1.551.609Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler19 938.274 11.959.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.279.477 18.026.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.818.470 17.597.341Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 992.491 223.909Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.468.516 205.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.117.659 83.342.496Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -43.057.310 -3.958.634Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 56.174.969 87.301.130Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.734.727 -11.297.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -15.734.727 -11.297.614Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 -1.987.212İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 2.021 -1.987.212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -19.024.902 31.714.115Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.004.909 504.993Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-552.531 580.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-155.027.417 -105.049.477Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.611.680Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.009.139 16.143.625İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.945.178 -6.171.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.954.317 22.314.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.969.302 -2.374.331İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.969.302 -2.401.162Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-145.751.002 -68.407.469Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)32.334.835 -891.453Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.440.333 -33.599.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.803.740 -7.671.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-69.636.593 -25.927.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.335.352 -491.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.747.560 -2.028.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-368.184 -511.726İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.115.744 -1.516.881Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)134.060.496 -2.355.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.053.500 -11.044.737Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.531.047 18.932.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-28.522.453 -29.977.626Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.677.774 32.802.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -5.686.556 -8.707.745Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.933.297 -8.594.334YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI72.060.766 47.087.479Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri183.961.971 197.499.942Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-36.125.757 -53.155.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7.960.924İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-39.823.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri971.301 4.219.186Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri971.301 4.219.186Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.677.609 -19.878.916Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -17.553.262 -15.805.201Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -5.124.347 -4.073.715Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.036.987 24.752.572Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.630.000 -384.396Verilen Nakit Avans ve Borçlar-57.323.127 -111.059.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)847.000 36.956.089FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI471.602.034 -54.913.696Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri448.124.142 40.885.328Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri448.124.142İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.651.781Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 15.651.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri71.833.437 -65.583.580Ödenen Faiz-73.574.684 -26.324.628Alınan Faiz25.219.139 3.894.421YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.365.173 7.674.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.365.173 7.674.367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.748.985 38.017.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 488.114.158 45.691.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 488.598.787 45.748.985Finansal Yatırımlar7 1.611.680Ticari Alacaklar1.026.858.136 919.530.623İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 3.867.271 14.784.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.022.990.865 904.746.086Diğer Alacaklar11 16.572.810 9.427.418Stoklar13 929.698.686 786.230.751Peşin Ödenmiş Giderler24 171.326.213 258.575.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.655.096 1.262.972Diğer Dönen Varlıklar26 88.794.467 51.655.544ARA TOPLAM2.725.115.875 2.072.431.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.725.115.875 2.072.431.825DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 26.136.912 125.153.355Diğer Alacaklar11 5.293.314 4.469.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 2.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 234.925.415 222.910.688Maddi Duran Varlıklar18 298.809.839 266.823.455Kullanım Hakkı Varlıkları18 46.568.521 32.604.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.244.200 19.367.217Şerefiye19 938.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 20.244.200 18.428.943Peşin Ödenmiş Giderler24 360.596.293 248.358.682Ertelenmiş Vergi Varlığı35 89.231.552 57.973.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.081.806.046 977.662.663TOPLAM VARLIKLAR3.806.921.921 3.050.094.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 52.087.108 108.286.377Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 115.232.475 118.236.574Ticari Borçlar211.249.719 282.690.052İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 397.600 2.201.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 210.852.119 280.488.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 16.637.616 25.972.968Diğer Borçlar14.961.415 8.700.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 355.699 723.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 14.605.716 7.977.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 198.125.577 416.706.570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 8.907.874 2.107.034Kısa Vadeli Karşılıklar21-22 20.821.721 16.963.065Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 11.442.719 30.253.333ARA TOPLAM649.466.224 1.009.916.933TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER649.466.224 1.009.916.933UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 321.887.953 210.049.497Diğer Borçlar11 3.051.573 2.564.468Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 815.235.109 462.593.620Uzun Vadeli Karşılıklar69.548.559 63.499.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 66.822.246 62.440.694Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.726.313 1.059.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 51.371.859 52.950.887Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 1.584.426 6.230.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.262.679.479 797.888.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.912.145.703 1.807.805.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar532.594.980 453.737.406Ödenmiş Sermaye27 790.400.000 790.400.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 7.953.980 8.802.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.037.498 82.733.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.037.498 82.733.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 100.224.958 93.298.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -8.187.460 -10.564.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 9.084.230 10.393.176Diğer Yedekler27 60.820.917 -3.867.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-423.734.403 -419.183.205Net Dönem Karı veya Zararı36 -3.967.242 -15.541.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.362.181.238 788.551.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.894.776.218 1.242.288.613TOPLAM KAYNAKLAR3.806.921.921 3.050.094.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.838.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488Transferler-38.591.140 38.591.140 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27-36 267.106 -3.809.346 67.688 -15.541.166 -19.015.718 25.437.194 6.421.476Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı90.061.672 90.061.672Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler27 -7.785 den Çıkarılmasıaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artı 80.579.058 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değe karılan ve Finansal Olmayan Va 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.069.393 439.180 1.508.573 2.557.955 4.066.528Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.541.166 15.541.166 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27-36 12.475.984 2.376.879 -3.967.242 10.885.621 44.663.180 55.548.801Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)409.040 -5.264 -154.668 164.540 291.495 705.143 448.617.318 449.322.461Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.257.451 -5.543.981 -1.201.508 64.524.047 10.745.703 67.266.810 80.349.533 147.616.343Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)47.230 -47.230 0Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 31.939.316 5.261.565DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.609.485 1.159.911Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.461.124 7.419.547Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.148.361 -6.327.324Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar67.688Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.609.485 1.159.911TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.548.801 6.421.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar44.663.180 25.437.194Ana Ortaklık Payları10.885.621 -19.015.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917763BIST