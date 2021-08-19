***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 715.424.160 528.831.408 469.496.019 162.213.993Satışların Maliyeti15 -569.172.235 -429.638.410 -378.672.444 -114.674.136TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)146.251.925 99.192.998 90.823.575 47.539.857Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)146.251.925 99.192.998 90.823.575 47.539.857Genel Yönetim Giderleri15 -98.489.489 -80.536.150 -53.256.691 -39.492.088Pazarlama Giderleri15 -23.336.563 -12.768.165 -14.486.616 -6.360.633Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -735.025 -753.486 -192.468 -223.570Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 33.837.228 40.601.687 16.109.188 18.939.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -54.080.040 -37.831.254 -21.265.122 -20.830.187ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.448.036 7.905.630 17.731.866 -427.007Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.894.934 410.797 1.683.386 168.507Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.673.801 -54.154 -2.673.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.669.169 8.260.252 16.741.451 -258.500Finansman Gelirleri18 81.237.357 14.080.735 41.420.594 11.140.411Finansman Giderleri17 -36.423.766 -54.688.144 -15.343.125 -26.832.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.482.760 -32.347.157 42.818.920 -15.950.357Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -4.891.075 5.477.633 -2.024.171 6.711.951Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -10.146.583 -5.603.500 -7.382.471 -3.449.607Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 5.255.508 11.081.133 5.358.300 10.161.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.591.685 -26.869.524 40.794.749 -9.238.406DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20 43.591.685 -26.869.524 40.794.749 -9.238.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 38.432.905 2.102.074 26.453.161 3.527.787Ana Ortaklık Payları20 5.158.780 -28.971.598 14.341.588 -12.766.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,03610000 -0,03400000 0,02720000 -0,01170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-442.140.814 68.323.741Dönem Karı (Zararı)20 43.591.685 -26.869.524Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.635.913 59.625.069Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.195.143 10.945.631Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.357.465 17.166.629Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 12.937.059 12.516.174Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.579.594 4.650.455Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.228.950 13.357.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.257.334 8.738.310Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.351.631 4.158.298Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.619.985 460.778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-29.890.098 24.183.147Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -53.608.191 -9.222.577Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 23.718.093 33.405.724Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.021İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.891.075 -5.477.633Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-117.944 -379.726Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.028.678 -172.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-489.935.889 40.706.775Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-15.319.866 -19.746.632Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-254.735.070 24.738.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-992.476 2.596.652İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-253.742.594 22.141.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.976.128 -3.129.408İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.976.128 -3.129.408Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-103.828.990 66.382.261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-257.576.036 86.362.230Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.746.855 -57.763.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.773.815 2.202.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.520.670 -59.965.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.315.486 -2.009.091Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.006.090 529.529İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)55.267 -350.212İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.950.823 879.741Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)164.557.584 -29.312.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.584.360 -25.344.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.578.667 -9.778.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.005.693 -15.565.860Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-427.708.291 73.462.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -1.597.044 -2.460.664Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.835.479 -2.677.915YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.075.192 34.663.019Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri152.573.041Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-31.954.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.574.948 349.096Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.574.948 349.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.592.427 -8.873.689Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -27.019.204 -4.968.923Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.573.223 -3.904.766Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri364.444Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661 -1.630.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar-45.906.000 -75.800.769Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.164.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI826.609.304 -1.946.537Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.048.748.234Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.048.748.234İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-70.448.584İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.448.584Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-177.924.362 49.636.473Ödenen Temettüler-2.643.263Ödenen Faiz-23.989.944 -55.293.852Alınan Faiz52.867.223 3.710.842YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.393.298 101.040.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.393.298 101.040.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 488.598.787 45.748.985DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 801.992.085 146.789.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 802.733.053 488.598.787Finansal Yatırımlar16.931.546 1.611.680Ticari Alacaklar1.271.993.325 1.026.858.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 4.908.464 3.867.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.267.084.861 1.022.990.865Diğer Alacaklar15.222.521 16.572.810Stoklar8 1.035.107.270 929.698.686Peşin Ödenmiş Giderler12 788.991.643 171.326.213Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.478.289 1.655.096Diğer Dönen Varlıklar13 100.549.941 88.794.467ARA TOPLAM4.034.007.588 2.725.115.875TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.034.007.588 2.725.115.875DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar500.000Ticari Alacaklar7 22.799.734 26.136.912Diğer Alacaklar4.667.475 5.293.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller235.531.655 234.925.415Maddi Duran Varlıklar9 319.407.876 298.809.839Kullanım Hakkı Varlıkları41.973.049 46.568.521Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.071.276 20.244.200Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.071.276 20.244.200Peşin Ödenmiş Giderler12 46.412.899 360.596.293Ertelenmiş Vergi Varlığı19 95.315.821 89.231.552TOPLAM DURAN VARLIKLAR786.679.785 1.081.806.046TOPLAM VARLIKLAR4.820.687.373 3.806.921.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 45.074.218 52.087.108Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 72.721.885 115.232.475Ticari Borçlar192.502.864 211.249.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 4.171.415 397.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 188.331.449 210.852.119Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 18.953.102 16.637.616Diğer Borçlar20.537.265 14.961.415İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 410.966 355.699İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.126.299 14.605.716Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.175.890.650 198.125.577Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 6.218.978 8.907.874Kısa Vadeli Karşılıklar10-11 32.044.742 20.821.721Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 13.821.779 11.442.719ARA TOPLAM1.577.765.483 649.466.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.577.765.483 649.466.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 190.039.907 321.887.953Diğer Borçlar3.481.813 3.051.573Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.027.620 815.235.109Uzun Vadeli Karşılıklar72.749.545 69.548.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 68.361.458 66.822.246Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 4.388.087 2.726.313Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 53.042.200 51.371.859Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.014.287 1.584.426TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER322.355.372 1.262.679.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.900.120.855 1.912.145.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.183.459.261 532.594.980Ödenmiş Sermaye1.500.000.000 790.400.000Geri Alınmış Paylar (-)-70.448.584Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.958.584 7.953.980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.047.290 92.037.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.047.290 92.037.498Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)100.676.595 100.224.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.629.305 -8.187.460Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.464.777 9.084.230Diğer Yedekler57.762.602 60.820.917Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-424.484.188 -423.734.403Net Dönem Karı veya Zararı20 5.158.780 -3.967.242Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.737.107.257 1.362.181.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.920.566.518 1.894.776.218TOPLAM KAYNAKLAR4.820.687.373 3.806.921.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.468.824 -28.971.598 -27.502.774 1.804.178 -25.698.596Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.264.031 -5.549.245 -1.235.993 49.732.913 7.865.506 49.549.150 71.069.232 120.618.382Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)47.230 -47.230Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.538.360 87.748.974 -9.095.515 9.204.413 45.865.243 -426.906.095 -28.971.598 475.783.782 861.424.617 1.337.208.399Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 451.637 2.558.155 5.158.780 8.168.572 39.240.375 47.408.947Sermaye Arttırımı709.600.000 4.604 709.604.604 339.143.630 1.048.748.234Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-70.448.584 2.520.000 -2.520.000 -70.448.584 -70.448.584Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.527.229 -2.527.229 -3.660.550 -6.187.779Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2.596.282 -3.058.315 4.273.339 3.811.306 -2.025.036 1.786.270Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)791.494 1.464.118 2.255.612 2.227.600 4.483.212Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -70.448.584 7.958.584 100.676.595 -5.629.305 12.464.777 57.762.602 -424.484.188 5.158.780 1.183.459.261 1.737.107.257 2.920.566.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 43.591.685 -26.869.524 40.794.749 -9.238.406DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.817.262 1.170.928 909.793 1.009.953Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)451.637 451.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.365.625 1.170.928 458.156 1.009.953Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.817.262 1.170.928 909.793 1.009.953TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.408.947 -25.698.596 41.704.542 -8.228.453Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39.240.375 1.804.178 26.196.365 3.616.837Ana Ortaklık Payları8.168.572 -27.502.774 15.508.177 -11.845.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959523BIST