***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tehiri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Nisabın sağlanamaması nedeniyle, genel kurul tehir edilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Tarihi 20.07.2020Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmeleri,5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,11 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 HOL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 HOLDING_TUTANAK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 HOLDING_HAZIRUN_KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin, bu gün (25.06.2020) saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı için ortaklar toplanmıştır.Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 108.033.472,30 TL'lik payın Fiziken, 2.391.303,00 TL'lik payın da elektronik olarak katıldıkları tespit edilmiştirKatılımların toplamı şirket sermayesinin % 13,97'sine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı 20.07.2020 tarihinde saat 08:30 da yapılmak üzere tehir edilerek tutanak altına alınmıştır.Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Ayrıca, Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852921BIST