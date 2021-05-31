***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,12 - Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,15 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TEHIR_TUTANAGI_HOL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 HAZIRUN_HOL_KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31.05.2021 tarih, saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2020 yılı Olağan Genel kurul toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK_TUTANAGI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN_KAP_ACIKLAMASI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938998BIST