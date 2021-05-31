***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 14:22
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
15 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TEHIR_TUTANAGI_HOL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 HAZIRUN_HOL_KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31.05.2021 tarih, saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2020 yılı Olağan Genel kurul toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK_TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN_KAP_ACIKLAMASI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938998
BIST