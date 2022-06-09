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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.06.2022 17:37
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 09.06.2022
Genel Kurul Tarihi 02.07.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
7 - II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinin 12. Maddesinin 7. Paragrafının son cümlesi gereği, geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -10,04  
Altın Gr. 1.020 1.021 -0,07  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -24,00  
Tam 6.759 6.929 -28,35  
Yarım 3.267 3.352 -13,71  
Çeyrek 1.638 1.676 -6,85  
Gümüş.Ons 21,60 21,63 -0,43  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,17  
B. Petrol 123 123 -0,16  
Seans Raporu 17:43
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