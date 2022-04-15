***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
15.04.2022 21:12
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
İhlas Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İhlas Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.04.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında 16.04.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemi kapsamında almış olduğumuz şirketimiz paylarından 6.000.000 adet pay, 0,62 TL birim fiyat ve Özel Emir Yöntemi ile borsada Ahmet Mücahid Ören Bey'e satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
IHLAS 15/04/2022 6.000.000 % 0,4 0,62 % 2,93 20.000 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021318
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0437
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6589
En Düşük
14,5755
18:0515,8443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05928,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,77
|Açılış
|: 928,66
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
930,33
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6321
|14,6483
|% 0,31
|
|Euro
|15,8158
|15,8340
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,0533
|19,1489
|% 0,02
|
|Frank
|15,4504
|15,5435
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8886
|3,9081
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|1,09
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|