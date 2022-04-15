***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu Ortaklıkİhlas Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren Ortaklıkİhlas Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.04.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında 16.04.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemi kapsamında almış olduğumuz şirketimiz paylarından 6.000.000 adet pay, 0,62 TL birim fiyat ve Özel Emir Yöntemi ile borsada Ahmet Mücahid Ören Bey'e satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarIHLAS 15/04/2022 6.000.000 % 0,4 0,62 % 2,93 20.000 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021318BIST