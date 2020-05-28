***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:16
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 ila 31.03.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847386
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0876
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5474
En Düşük
7,4416
18:00377,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,34
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.993.436
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.395.193
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.308.945
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.001.236
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.059.925
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|188.758
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.882.175.022
|% 2,76
|
|GARAN
|7,80
|2.170.674.627
|% 2,09
|
|PGSUS
|58,95
|1.008.678.940
|% -0,25
|
|ASELS
|30,12
|789.979.536
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,66
|653.529.528
|% 1,07
|
|GARAN
|7,80
|2.170.674.627
|% 2,09
|
|THYAO
|12,67
|2.882.175.022
|% 2,76
|
|GSRAY
|3,07
|640.555.305
|% 6,97
|
|EKGYO
|1,44
|298.675.805
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,23
|377.547.769
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3768
|8,4188
|% 1,17
|
|Frank
|7,0339
|7,0763
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8102
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,77
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.481
|34,10
|
|Tam
|2.520
|2.557
|46,40
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,10
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|