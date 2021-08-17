***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteVergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 ila 30.06.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958838BIST