***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İç Yönerge
06.04.2021 17:32
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İç Yönerge )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından
Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden
Şirketimizin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin güncellenmesine, güncellenen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923922
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0860
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6772
En Düşük
9,5657
18:05457,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,22
|Açılış
|: 457,23
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1475
|8,1546
|% 0,65
|
|Euro
|9,6583
|9,6772
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,30
|
|Frank
|8,7069
|8,7594
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL