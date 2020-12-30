***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izahname onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.Henüz Kurul tarafından onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmekte olup, 1.bölüm ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895669BIST