***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.12.2020 16:24
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izahname onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul tarafından onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmekte olup, 1.bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895669
BIST
16:461.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,04
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:467,3697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:469,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:46445,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,88
|Açılış
|: 445,87
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.387
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.564.547
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.548.899
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.862.103
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,90
|16.276.894
|% -8,26
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.348.262
|% -5,38
|
|RYSAS
|9,12
|51.849.701
|% -5,10
|
|DOAS
|28,76
|86.499.529
|% -4,83
|
|GUBRF
|83,05
|2.895.129.035
|% 8,63
|
|ASELS
|18,46
|2.202.544.906
|% 3,13
|
|KOZAL
|97,55
|1.512.498.740
|% 2,41
|
|GARAN
|10,23
|1.499.256.725
|% 2,10
|
|HALKB
|5,63
|1.367.608.390
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|684.030.170
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.367.608.390
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.111.780.053
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|867.988.974
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,84
|1.114.386.009
|% 3,36
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3697
|% -0,35
|
|Euro
|9,0346
|9,0510
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9795
|10,0295
|% 0,29
|
|Frank
|8,3028
|8,3528
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,45
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,50
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|
Seans Raporu
16:46
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16:58UTPYA
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 817 adet işlem
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 1.10 ) 1, 326
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, VKING, SNKRN, KRONT, TGSAS, UTPYA, UMPAS, KSTUR, VANGD, ARZUM
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16:56
CRFSA, SILVR, VANGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:56
IDEAS, EUYO, PRKME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında