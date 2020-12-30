***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.12.2020 16:25
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul tarafından onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmekte olup, 2.bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895670
BIST
16:541.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:547,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:549,0578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:54445,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,79
|Açılış
|: 445,90
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.387
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.564.547
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.553.683
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.862.103
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,20
|16.428.168
|% -7,74
|
|OSMEN
|31,00
|3.442.866
|% -7,41
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.636.439
|% -5,48
|
|IDEAS
|13,42
|4.169.751
|% -4,82
|
|GUBRF
|83,00
|2.915.348.816
|% 8,57
|
|ASELS
|18,44
|2.220.122.207
|% 3,02
|
|GARAN
|10,25
|1.519.691.681
|% 2,30
|
|KOZAL
|97,45
|1.516.634.958
|% 2,31
|
|HALKB
|5,62
|1.368.789.184
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,16
|684.552.324
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|1.368.789.184
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,74
|1.114.273.868
|% 1,94
|
|ODAS
|3,99
|870.032.956
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.116.402.163
|% 3,36
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3677
|% -0,37
|
|Euro
|9,0389
|9,0553
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9909
|10,0410
|% 0,41
|
|Frank
|8,3128
|8,3629
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,32
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,17
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,43
|51,43
|0,20
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:05AVISA
Yüzde 7.08 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 249, 175 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 29, 912.00 milyon TL de
-
16:58UTPYA
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 817 adet işlem
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 1.10 ) 1, 326
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, VKING, SNKRN, KRONT, TGSAS, UTPYA, UMPAS, KSTUR, VANGD, ARZUM