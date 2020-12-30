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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

30.12.2020 16:25



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul tarafından onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmekte olup, 2.bölüm ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895670


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