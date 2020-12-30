***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.12.2020 16:25
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul tarafından onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmekte olup, 3.bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895671
BIST
16:241.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,21
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:247,3572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:249,0298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:24444,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,15
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.515.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.423.326
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.142.657
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
|
|DOAS
|28,80
|84.694.357
|% -4,70
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,85
|2.742.398.870
|% 8,37
|
|ASELS
|18,36
|2.160.005.087
|% 2,57
|
|GARAN
|10,21
|1.468.609.684
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,35
|1.464.631.517
|% 2,20
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,15
|681.029.109
|% -0,46
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.090.226.187
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|815.343.097
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|550.962.247
|% 0,65
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3510
|7,3572
|% -0,52
|
|Euro
|9,0066
|9,0298
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,19
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% -0,52
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,76
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|1,77
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,85
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,33
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 98 artarak (% 1.11 ) 1, 633
-
16:36XU100
Endeks 1, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 28, 813.00 milyon TL de
-
16:32AVHOL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 198 adet işlem
-
16:31CRFSA
Yüzde 6.27 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 469 adet işlem
-
16:30AVHOL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 816 adet işlem