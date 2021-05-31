***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 14:34
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 06.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 3.967.242 TL,
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 3.550.059,50 TL net dönem zararı mevcuttur.
Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
İhlas Holding A.Ş. nin 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 790.400.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.117.558,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 12.914.414 -3.550.059,5
4. Vergiler ( - ) -19.024.902
5. Net Dönem Kârı -3.967.242 -3.550.059,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -411.416.218 -146.477.720,72
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.072.663
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939005
BIST