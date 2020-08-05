***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841727 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847704 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/8529211.4. Oy Hakları1.5. Azlık Hakları1.6. Kar Payı HakkıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniSermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 15.541.166,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 51.101.130,71 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860418Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı30/05/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/84770425/06/2020 % 13,97 % 6,24 % 7,73 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri /Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurulda Sorulan Sorular Yoktur. 30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/85292120/07/2020 % 15,02 % 6,34 % 8,68 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri /Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurulda Sorulan Sorular Yoktur. 30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865418BIST