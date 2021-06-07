***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiAhmet Mücahid Ören-Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (İcrada Görevli) Zeki Celep ? Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye Abdurrahman Gök- Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Abdullah Tuğcu- Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Hayati Odabaşı- Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Murahhas Üyeİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı4 adetFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki GörüşüYönetim kurulu başkanının adıAhmet Mücahid Örenİcra başkanı / genel müdürün adıAhmet Mücahid ÖrenYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939008Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar ile ilgili olarak sigorta edilmemiştir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940625BIST