***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
25.05.2022 15:04
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet İyioldu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Resul İzmirli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hüseyin Hüsnü Gündüz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ziya Burcuoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hidayet Alev Volkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Resul İzmirli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ziya Burcuoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032341
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977,42
En Düşük
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|DAGHL
|27,06
|5.093.810
|% 10,00
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|GZNMI
|31,78
|54.077.111
|% 9,97
|
|KGYO
|5,23
|20.425.670
|% 9,87
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|MZHLD
|57,35
|8.886.311
|% 9,76
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|VERUS
|61,45
|37.433.851
|% 8,28
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|MEPET
|4,07
|23.783.559
|% -9,96
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|SELVA
|8,54
|27.468.377
|% -9,15
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|NUGYO
|5,71
|47.404.327
|% -6,85
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|DOGUB
|4,46
|22.848.735
|% -6,11
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|SEYKM
|7,24
|29.984.789
|% -5,85
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|SISE
|20,46
|1.982.743.929
|% 3,23
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|THYAO
|41,78
|1.694.949.695
|% -0,90
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|GARAN
|14,56
|1.355.419.864
|% -1,68
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|SAHOL
|19,76
|736.155.031
|% 0,30
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|HEKTS
|29,38
|720.773.337
|% -1,41
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|SISE
|20,46
|1.982.743.929
|% 3,23
|
|GARAN
|14,56
|1.355.419.864
|% -1,68
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|EKGYO
|2,55
|221.766.716
|% -0,39
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|YKBNK
|4,37
|347.910.927
|% -0,23
|
|KARSN
|5,80
|374.668.588
|% -1,02
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|15:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3197
|16,3219
|% 1,53
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|Euro
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|17,4040
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|20,4133
|% 0,95
|
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|16,8611
|16,9627
|% 1,01
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|Riyal
|4,3359
|4,3577
|% 1,33
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|15:01
|Alış
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|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,91
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|Altın Gr.
|973
|973
|6,68
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|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.439
|6.602
|61,82
|
|Yarım
|3.112
|3.193
|29,90
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|14,95
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,02
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|B. Petrol
|112
|112
|1,13
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