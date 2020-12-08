***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.12.2020 12:02
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin süresi uzatılmış olup, 08.12.2020- 08.12.2022 tarihleri arasında iki yıl geçerlidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892047
BIST
16:221.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,70
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:227,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:229,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:22470,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,69
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:20
|GOLTS
|35,24
|115.742.902
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.327.235
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.010.534
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|13.087.785
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|22.009.505
|% -10,00
|
|PKENT
|902,00
|996.471
|% -9,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,56
|2.867.582
|% -6,24
|
|LIDFA
|3,34
|12.113.548
|% -5,92
|
|PETKM
|4,97
|3.884.879.358
|% -2,55
|
|SISE
|7,17
|2.581.472.010
|% 4,67
|
|KRDMD
|5,33
|1.802.866.251
|% 4,72
|
|SASA
|21,12
|1.521.958.003
|% 2,62
|
|DOHOL
|2,96
|1.293.423.057
|% 1,02
|
|PETKM
|4,97
|3.884.879.358
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,96
|1.293.423.057
|% 1,02
|
|SISE
|7,17
|2.581.472.010
|% 4,67
|
|KRDMD
|5,33
|1.802.866.251
|% 4,72
|
|TSKB
|1,84
|591.557.588
|% 1,66
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8333
|7,8382
|% 0,36
|
|Euro
|9,4982
|9,5059
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4337
|10,4860
|% 0,15
|
|Frank
|8,7794
|8,8323
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0834
|2,0939
|% 0,37
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,13
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|36,53
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|17,67
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,84
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,62
|48,62
|-0,17
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 57 artarak (% 1.20 ) 1, 485
-
16:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, DOHOL, SISE
-
16:35XU100
Endeks 1, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 24, 090.00 milyon TL de
-
16:32YYAPI
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 946, 427 adet işlem
-
16:31ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 238, 110 adet işlem