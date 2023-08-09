***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.08.2023 19:57
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
03.03.2023 tarihinde yapılan açıklamadaki sözleşme tarihleri ile ilgili düzeltme bildirimidir.
Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin süresi 03.03.2023- 03.03.2024 tarihleri arasında 1 (Bir) yıl süre ile geçerlidir. Söz konusu sözleşme iptal edilmediği sürece her yıl yenilenmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183145
BIST