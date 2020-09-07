***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (07.09.2020) yapılan toplantısında1- Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Gençer'in vefatı nedeniyle yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Hayati Odabaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Hayati Odabaş'ın Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,3- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmesine, şirketteki imza yetkisinin kaldırılmasına,4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873537BIST