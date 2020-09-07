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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.09.2020 12:58
GÜNCEL HABERLER



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (07.09.2020) yapılan toplantısında
1- Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Gençer'in vefatı nedeniyle yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Hayati Odabaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Hayati Odabaş'ın Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,
3- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmesine, şirketteki imza yetkisinin kaldırılmasına,
4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,  
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873537


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