***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Orhan Tanışman şirketimizden ayrılmış olup, yerine yeni bir atama yapılmamasına, söz konusu görevlerinin Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı uhdesinde takip edilmesine,Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapmakta olan Murat Bıyıklı'nın yerine, Özge Cantürk'ün görevlendirilmesine karar verilmiştir.İletişim BilgileriÖzge CantürkTelefon:0212 454 20 59 / e-mail: ozge.canturk@ihlas.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879307BIST