***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 17:37
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Orhan Tanışman şirketimizden ayrılmış olup, yerine yeni bir atama yapılmamasına, söz konusu görevlerinin Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı uhdesinde takip edilmesine,
Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapmakta olan Murat Bıyıklı'nın yerine, Özge Cantürk'ün görevlendirilmesine karar verilmiştir.
İletişim Bilgileri
Özge Cantürk
Telefon:0212 454 20 59 / e-mail: ozge.canturk@ihlas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879307
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0880
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1373
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2894
En Düşük
9,1278
18:05477,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,64
|Açılış
|: 477,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8789
|7,8858
|% 1,13
|
|Euro
|9,2716
|9,2894
|% 1,50
|
|Sterlin
|10,1438
|10,1947
|% 1,37
|
|Frank
|8,5609
|8,6125
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,76
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,39
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO