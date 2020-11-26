***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 15.09.2020 tarihli özel durum açıklaması ile, İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına karar verildiği ve gerekli çalışmaların yapılarak, kuruluş izni için resmi kurumlara başvuru yapılacağı açıklanmıştı.Şirketimizin %45 oranında hissedarı olacağı "İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin kuruluş izni için bugün (26.11.2020) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890139BIST