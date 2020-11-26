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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2020 16:17



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 15.09.2020 tarihli özel durum açıklaması ile, İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına karar verildiği ve gerekli çalışmaların yapılarak, kuruluş izni için resmi kurumlara başvuru yapılacağı açıklanmıştı.
Şirketimizin %45 oranında hissedarı olacağı "İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin kuruluş izni için bugün (26.11.2020) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890139


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