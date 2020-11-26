***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 16:17
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 15.09.2020 tarihli özel durum açıklaması ile, İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına karar verildiği ve gerekli çalışmaların yapılarak, kuruluş izni için resmi kurumlara başvuru yapılacağı açıklanmıştı.
Şirketimizin %45 oranında hissedarı olacağı "İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin kuruluş izni için bugün (26.11.2020) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890139
BIST
17:081.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.335
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.326
17:087,8837
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 461,97
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464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KLNMA
|73,70
|19.289.248
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|63.936.618
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.623.731
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|2.850.654.333
|% 1,76
|
|THYAO
|12,13
|1.855.611.914
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,17
|1.787.213.240
|% -0,58
|
|YKBNK
|3,05
|1.357.242.776
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.759.544
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.357.242.776
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,17
|1.787.213.240
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,07
|650.150.953
|% 0,98
|
|GARAN
|9,23
|2.850.654.333
|% 1,76
|
|TSKB
|2,67
|568.680.275
|% -1,48
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8797
|7,8837
|% -0,86
|
|Euro
|9,3794
|9,3898
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,4811
|10,5337
|% -1,30
|
|Frank
|8,6467
|8,6987
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0962
|2,1067
|% -0,86
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|7,54
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.119
|-38,40
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,57
|
|Çeyrek
|737
|754
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
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|B. Petrol
|48,00
|48,00
|-0,53
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