***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türkiye'de enerji konusunda (HES) faaliyet gösteren bir firma ile iş, yatırım ortaklığı ve satın alma görüşmelerine başlanmış olup, karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891335BIST