***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 10:33
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Otuz yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi daha da artırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908540
BIST
13:141.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:147,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:148,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
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8,6212
En Düşük
8,5143
13:14421,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,73
|Açılış
|: 421,24
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ERBOS
|60,50
|128.337.800
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|4.995.373
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|52.713.382
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.951.073
|% 9,97
|
|TACTR
|37,90
|1.737.634
|% -9,98
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|NIBAS
|31,56
|13.176.478
|% -5,23
|
|AGYO
|4,26
|1.818.722
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,40
|1.721.260.092
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,62
|1.600.637.630
|% -2,60
|
|GARAN
|10,11
|1.055.489.176
|% 2,74
|
|SISE
|7,81
|1.009.012.787
|% 2,49
|
|PETKM
|5,41
|993.382.840
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,62
|1.600.637.630
|% -2,60
|
|DOHOL
|3,58
|733.354.797
|% -2,19
|
|PETKM
|5,41
|993.382.840
|% 4,24
|
|TSKB
|1,81
|308.641.142
|% 0,56
|
|ALBRK
|2,23
|386.164.245
|% -0,45
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0933
|7,0958
|% 0,32
|
|Euro
|8,5899
|8,5941
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,7433
|9,7922
|% 0,49
|
|Frank
|7,9088
|7,9564
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% 0,23
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|16,67
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.784
|2.854
|19,76
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|9,56
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,10
|
|B. Petrol
|60,84
|60,84
|0,14
|