***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOtuz yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi daha da artırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908540BIST