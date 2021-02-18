***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, daha önce yapmış olduğu gizlilik sözleşmesi kapsamında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Moms Kitchen International S.a.r.l'ye ve gerçek şahıslara ait %100 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir teklif vermiştir. Söz konusu teklifin tutarı, %100 hisse için 225.220.000 Türk Lirası'dır.Söz konusu "bağlayıcı olmayan teklif"in kabul görmesi durumunda, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde mali ve hukuki inceleme ("due dilligence") çalışmalarına başlanacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) gereğince, kamuya açıklanması gereken yeni bir durum ortaya çıktığı takdirde, Tebliğ ile belirlenen sürede kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910862BIST