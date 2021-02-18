***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 17:41
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, daha önce yapmış olduğu gizlilik sözleşmesi kapsamında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Moms Kitchen International S.a.r.l'ye ve gerçek şahıslara ait %100 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir teklif vermiştir. Söz konusu teklifin tutarı, %100 hisse için 225.220.000 Türk Lirası'dır.
Söz konusu "bağlayıcı olmayan teklif"in kabul görmesi durumunda, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde mali ve hukuki inceleme ("due dilligence") çalışmalarına başlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) gereğince, kamuya açıklanması gereken yeni bir durum ortaya çıktığı takdirde, Tebliğ ile belirlenen sürede kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910862
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,02
|Açılış
|: 399,55
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9938
|6,9989
|% 0,47
|
|Euro
|8,4553
|8,4659
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7231
|9,7718
|% 1,01
|
|Frank
|7,7667
|7,8135
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8607
|1,8700
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,11
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem