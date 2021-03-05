***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 14:20
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul ili Avcılar İlçesi Firüzköy Mahallesi 648 Ada 5 parselde kayıtlı 14.607 m² yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyerinden oluşan B
14:531.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
14:537,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0336
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
14:538,9286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0875
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
14:53408,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,83
|Açılış
|: 408,55
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:50
|CLEBI
|226,60
|108.845.947
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.258.815
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.906.800
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.904.197
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.441.918.071
|% 1,02
|
|GARAN
|9,34
|1.004.971.681
|% -0,64
|
|INDES
|32,96
|827.461.863
|% 8,14
|
|KRDMD
|7,30
|703.266.438
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|693.248.892
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.441.918.071
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|438.459.406
|% -0,41
|
|TSKB
|1,74
|258.729.226
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,42
|396.645.766
|% 2,09
|
|GARAN
|9,34
|1.004.971.681
|% -0,64
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4752
|7,4794
|% -0,42
|
|Euro
|8,9244
|8,9290
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,3107
|10,3624
|% -0,90
|
|Frank
|8,0357
|8,0841
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% -0,37
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-0,79
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.756
|-7,00
|
|Tam
|2.700
|2.770
|-9,36
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|-4,53
|
|Çeyrek
|655
|670
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|1,82
|