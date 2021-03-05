***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 18.02.2021 tarihinde So¨ke Degˆirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸. için bağlayıcı olmayan fiyat teklifinde bulunduğumuz kamuoyu bilgisine sunulmuştu.Taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde bağlayıcı olmayan fiyat teklifimiz yukarı yönlü revize edilerek karşı taraf yetkililerine bildirilmiştir.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915430BIST