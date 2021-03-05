***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 15:52
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 18.02.2021 tarihinde So¨ke Degˆirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸. için bağlayıcı olmayan fiyat teklifinde bulunduğumuz kamuoyu bilgisine sunulmuştu.
Taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde bağlayıcı olmayan fiyat teklifimiz yukarı yönlü revize edilerek karşı taraf yetkililerine bildirilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915430
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,9250
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,46
|Açılış
|: 411,84
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|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|226,60
|109.279.659
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.385.940
|% 10,00
|
|KONTR
|97,90
|375.700.864
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.005.475
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|KENT
|389,70
|9.004.853
|% -10,00
|
|LINK
|46,98
|20.809.705
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|7.994.999
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|219.412.348
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.682.220
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.317.585.491
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.133.452.728
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.071.799.752
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|789.179.846
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|507.849.400
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|214.257.350
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5303
|7,5360
|% 0,33
|
|Euro
|8,9825
|8,9897
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,3755
|10,4275
|% -0,28
|
|Frank
|8,0651
|8,1137
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0001
|2,0101
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,42
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,01
|69,01
|2,27
|