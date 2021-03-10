***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 15:46
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021 ve 05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce, 18.02.2021 ve 05.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda So¨ke Degˆirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸. ic¸in bagˆlayıcı olmayan fiyat teklifinde bulundugˆumuz kamuoyu bilgisine sunulmus¸tu.
So¨z konusu bagˆlayıcı olmayan teklifimiz kapsamında So¨ke Degˆirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸. nezdinde mali ve hukuki inceleme ("due dilligence") c¸alıs¸malarına bas¸lamamız kabul edilmiş olup, en kısa sürede çalışmalara başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916838
BIST
17:041.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:047,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0796
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:048,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0908
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:04416,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,39
|Açılış
|: 417,01
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,30
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PKENT
|2.509,10
|23.357.337
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.055.760
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.120.323
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,65
|32.565.195
|% -4,20
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|GUBRF
|83,80
|975.667.442
|% 3,39
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|374.976.811
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|ODAS
|3,90
|510.129.637
|% -0,51
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5234
|7,5276
|% -1,05
|
|Euro
|8,9703
|8,9780
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,4554
|10,5079
|% -0,89
|
|Frank
|8,0826
|8,1313
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0029
|2,0130
|% -1,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.829
|-33,78
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-16,34
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,49
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19PARSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 417 adet işlem
-
17:18NTHOL
Yüzde 6.72 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 974, 689 adet işlem
-
17:17KRDMA
Yüzde 4.19 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 355, 121 adet işlem
-
17:16LUKSK
Yüzde 4.77 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 146 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 21, 683.00 milyon TL de