***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021 ve 05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce, 18.02.2021 ve 05.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda So¨ke Degˆirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸. ic¸in bagˆlayıcı olmayan fiyat teklifinde bulundugˆumuz kamuoyu bilgisine sunulmus¸tu.So¨z konusu bagˆlayıcı olmayan teklifimiz kapsamında So¨ke Degˆirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸. nezdinde mali ve hukuki inceleme ("due dilligence") c¸alıs¸malarına bas¸lamamız kabul edilmiş olup, en kısa sürede çalışmalara başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916838BIST