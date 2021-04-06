***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sayın Ahmet Mücahid Ören, Sayın Zeki Celep, Sayın Abdullah Tuğcu, Sayın Abdurrahman Gök, Sayın Mahmut Kemal Aydın, Sayın Sedat Kurucan ve Sayın Hayati Odabaşı'ın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli, Sayın Ziya Burcuoğlu, Sayın Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Sayın Necmi Özer'in bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülerek 2020 yılına ait 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923919BIST