***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (31.05.2021) yapılan toplantısındaŞirketin, 31 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,1-) T.C. Uyruklu Sayın Ahmet Mücahid Ören'in, Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. Uyruklu Sayın Zeki Celep'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Abdullah Tuğcu'nun Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Abdurrahman Gök'ün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Hayati Odabaşı'nın Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Uyruklu Sayın Sedat Kurucan'ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da, T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli, T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, T.C. Uyruklu Sayın Necmi Özer ve T.C. Uyruklu Sayın Ziya Burcuoğlu'nun getirilmesine,2-) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören'in yeni bir atama yapılıncaya kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmesine,3-) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören'in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,4-) İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Celep, Abdurrahman Gök, Abdullah Tuğcu ve Hayati Odabaşı'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,5-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,Karar verilmiştir.Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.31.05.2021 Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulunun yeni görev dağılımı belirlenmiştir. Sayın Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yeni bir atama yapılıncaya kadar birlikte yürütecektir.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve uygulaması zorunlu olan 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum şirketimizde devam etmekte olan yeniden yapılanma nedeni ile geçiş dönemini kapsamakta olup, ilerleyen dönemlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939008BIST