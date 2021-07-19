***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2021 08:52
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce, 03.05.2017 tarihinde, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸.'nin maliki ve hak sahibi oldugˆu, I·stanbul ili Beylikdu¨zu¨ ilc¸esi, Yakuplu 482 Ada 3 (Yeni:8) Parselde kayıtlı 31.309 m2 ve 484 Ada 12 (Yeni:17) parselde kayıtlı 30.396 m2 arsalar u¨zerinde, Bağlı Ortaklığımız I·hlas Marmara Evleri Ortak Giris¸imi'nin Arsa satıs¸ı kars¸ılıgˆı hasılat paylas¸ımı so¨zles¸mesi imzalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Mevcut durum itibari ile 484 ada 17 parselde kayıtlı 30.396 m2 arsa üzerinde inşa etmekte olduğumuz projemiz bu ay içerisinde tamamlanacak olup, Ağustos ayında müşterilerimize teslime başlanılacaktır. 482 ada 8 parselde kayıtlı arsaya ilişkin sözleşme ise arsa maliki ile yapılan Fesihname ve İbra Sözleşmesi kapsamında fesih edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951577
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