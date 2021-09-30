***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 09:00
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ili Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesinde Bizim Evler Markalı konut projelerinin yeni etabını teşkil etmek üzere 22 dönümlük arsa için %39'u arsa sahibine ait olacak şekilde hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. 2022 yılı ilk yarısında başlanılması planlanan projenin 36 ayda tamamlanması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965810
BIST
10:121.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.391
10:128,8906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
10:1210,3331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0226
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
10:12493,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,04
|Açılış
|: 493,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ATAGY
|4,29
|5.189.546
|% 9,16
|
|ERSU
|4,52
|14.109.902
|% 8,65
|
|BEYAZ
|9,74
|9.997.980
|% 8,34
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|EUYO
|3,99
|3.655.017
|% 7,55
|
|RALYH
|5,87
|164.841
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|590.204
|% -9,93
|
|YEOTK
|79,80
|5.103.640
|% -6,17
|
|KTSKR
|38,62
|13.743.339
|% -5,90
|
|DOBUR
|21,72
|80.099
|% -5,15
|
|THYAO
|14,00
|128.778.614
|% 1,60
|
|SISE
|8,20
|100.446.668
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,79
|64.442.012
|% 0,56
|
|GARAN
|9,06
|44.423.483
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,37
|44.275.622
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,79
|64.442.012
|% 0,56
|
|SISE
|8,20
|100.446.668
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,37
|23.939.390
|% 0,00
|
|THYAO
|14,00
|128.778.614
|% 1,60
|
|KRDMD
|6,37
|44.275.622
|% 0,95
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8860
|8,8906
|% -0,30
|
|Euro
|10,3235
|10,3331
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8957
|11,9554
|% -0,29
|
|Frank
|9,4693
|9,5263
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3629
|2,3748
|% -0,26
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|1,30
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,12
|