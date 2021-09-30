***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesinde Bizim Evler Markalı konut projelerinin yeni etabını teşkil etmek üzere 22 dönümlük arsa için %39'u arsa sahibine ait olacak şekilde hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. 2022 yılı ilk yarısında başlanılması planlanan projenin 36 ayda tamamlanması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965810BIST