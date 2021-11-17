***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 09:45
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 629 Ada, 7 Parselde yer alan 8.625 m² büyüklüğündeki
arsa ve 636 Ada, 1
Parselde yer alan 11.275 m² büyüklüğündeki arsa için, %39'u arsa sahibine ait olacak şekilde, hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı projelere 2022 yılı ilk yarısında başlanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978234
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
0
En Düşük
0
18:0510,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1011
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0994
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
18:05622,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 8,79
|Açılış
|: 622,50
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,67
|7.695.649
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4055
|10,4179
|% 0,98
|
|Euro
|11,7626
|11,7800
|% 0,85
|
|Sterlin
|13,9886
|14,0587
|% 1,32
|
|Frank
|11,1681
|11,2354
|% 1,16
|
|Riyal
|2,7754
|2,7893
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,56
|
|Altın Gr.
|622
|623
|8,79
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,45
|