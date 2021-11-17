***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 629 Ada, 7 Parselde yer alan 8.625 m² büyüklüğündekiarsa ve 636 Ada, 1Parselde yer alan 11.275 m² büyüklüğündeki arsa için, %39'u arsa sahibine ait olacak şekilde, hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı projelere 2022 yılı ilk yarısında başlanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978234BIST