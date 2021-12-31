***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 19:45
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021-05.03.2021-10.03.2021-08.062021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin paylarının satın ve devir alınması amacıyla potansiyel alıcı olarak devam ettiğimiz sürecin, diğer alıcının alıma ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamanın dikkate alınması ve mevcut piyasa koşulları sebebi ile sonlandırılmasına ve durumun karşı tarafa bildirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987540
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0864
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2276
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05780,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 12,20
|Açılış
|: 780,81
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2353
|13,2687
|% 0,66
|
|Euro
|15,0580
|15,1546
|% 1,52
|
|Sterlin
|17,9126
|18,0024
|% 1,18
|
|Frank
|14,5052
|14,5926
|% 1,21
|
|Riyal
|3,5254
|3,5431
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|12,84
|
|Altın Gr.
|780
|780
|11,67
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,18
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|-1,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
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