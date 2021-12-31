***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021-05.03.2021-10.03.2021-08.062021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSöke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin paylarının satın ve devir alınması amacıyla potansiyel alıcı olarak devam ettiğimiz sürecin, diğer alıcının alıma ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamanın dikkate alınması ve mevcut piyasa koşulları sebebi ile sonlandırılmasına ve durumun karşı tarafa bildirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987540BIST